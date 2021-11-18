18 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
строительные работы, ремонт дорог, знак (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области выбрали подрядчиков по содержанию дорог за 14 млрд рублей

В Челябинской области пять подрядчиков будут заниматься содержанием региональных и межмуниципальных автомобильных дорог в 2022-2024 годах, сообщили Накануне.RU в региональном миндортрансе.

Контракты будут заключены с "УралСервисГрупп", "Ойкумена", "Мостдорстрой", "СоюзАвтодор" и "Электрострой".

Напомним, в октябре министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило 12 аукционов на содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог на 2022-2024 годы. Начальная цена контрактов составляла порядка 14,8 млрд рублей.

По данным госзакупок, на эти аукционы был подано по одной заявке. В результате семь контрактов на сумму более 8,4 млрд рублей будет заключено с "УралСервисГрупп", два контракта на сумму 2,4 млрд рублей – с "СоюзАвтодор", один контракт на 1,4 млрд рублей получит "Ойкумена", контракт на 1,2 млрд рублей заключат с "Электрострой" и контракт на 1,1 млрд рублей – с "Мостдорстрой".

В августе Федеральная антимонопольная служба отменила три аукциона на содержание дорог в Челябинской области с начальной стоимостью контрактов свыше 14,8 млрд. Итоги аукционов должны были подвести 31 августа, но они были приостановлены из-за жалоб. ФАС признала жалобы обоснованными.



Теги: аукцион, содержание дорог, подрядчик,



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