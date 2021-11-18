18 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Собака из видео об избиении пса в Новоуральске (2021) | Фото: В.Н. Горелых

Полиция разобралась в инциденте с избиением собаки битой в Новоуральске

Сотрудники полиции ЗАТО Новоуральск провели проверку после публикации видео о жестоком обращении с животным. На записи неизвестный мужчина, якобы избивает в багажнике своего автомобиля пса бейсбольной битой. Однако, как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, автор видео, опасаясь за жизнь животного, неверно истолковал действия подозреваемого. Проверочные мероприятия полиции территориального ОВД показали, что в реальности собака пыткам не подвергалась.

Собака из видео об избиении пса в Новоуральске(2021)|Фото: В.Н. Горелых

"Местный житель, 1973 года рождения, работающий электромонтёром на градообразующем предприятии, является охотником, у него имеется зарегистрированное гражданское оружие. Своего верного и любимого друга породы курцхаар по кличке "Мэс Бравес Одиссей" приобрел в 2013 году у официальных заводчиков специально для охоты на дичь. Никогда не расставался с ним и тем более не издевался. У питомца есть соответствующий паспорт, он обучен специальным командам и навыкам, неоднократно успешно выступал на всевозможных выставках, за что награждался дипломами. Хозяин бил не собаку, а скрученным полиэтиленовым пакетом образовавшуюся наледь на багажнике машины. А со стороны действительно казалось, как будто собаку, которая реагировала соответствующим образом - лаем и визгом на стук. В ветеринарной клинике "Нововет" был произведен осмотр пса. Специалисты дали письменное заключение, что на теле животного отсутствуют какие-либо травмы, гематомы, переломы и повреждения. В качестве эпилога этой истории отмечу, что далеко не всегда можно верить тому, что кажется", - резюмировал полковник Горелых.

Он также рекомендовал "не бросать камни в огород" автора видеоролика, который всего лишь хотел обратить внимание на возможную проблему конкретного человека. В остальном же предстояло разобраться сотрудникам полиции.



Теги: питомец, собака, избиение, бита, видео



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