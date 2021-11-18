В Челябинске работник депо погиб при сходе вагона с рельсов

В Челябинске при производстве маневровых работ один вагон сошел с рельсов. В результате инцидента погиб составитель поездов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 17 ноября на территории вагонного депо Челябинск АО "ВРК-2". Работник получил смертельные травмы при проведении работ по составлению вагонов. Один вагон сошел с рельсов без опрокидывания.

По факту гибели мужчины проводится проверка.