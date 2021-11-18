Москва упадет в "барическую пропасть"

К концу недели атмосферное давление в Москве упадет до рекордно низких значений, после полудня 20 ноября оно составит 716 мм ртутного столба, это аномально низкая величина, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудница центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Ныряющий циклон "Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря на стыке столкновения теплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения, возьмет курс на Скандинавию. Первые двое суток этот атмосферный вихрь в среднем будет проходит по тысяче километров, а после поворотного пункта в Белом море, попав в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 километров в час, ускорится и на скорости около 50 километров в час к 20 ноября выйдет глубоким центром на столичный регион", - рассказал эксперт.

716 мм р.с. – это почти на 30 единиц ниже нормы и также значительно ниже абсолютного рекорда давления для 20 ноября (предыдущий рекорд в 721,8 мм наблюдался в 2008 году).

"Падение давления за сутки чрезвычайно интенсивное, около 20 миллиметров ртутного столба. Это как будто жители столицы поднимутся на трехсотметровую высоту, соизмеримую с такими небоскребами делового центра Москва-Сити, как "Евразия" или "Москва". А уже в воскресенье давление резко подрастет до 731 миллиметра ртутного столба. То есть это будет ярко выраженная "барическая пила", что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - прогнозирует Тишковец.

Также циклон принесет с собой мощные снегопады, снег будет мокрым, ему будет сопутствовать штормовой ветер 18-23 метров в секунду.