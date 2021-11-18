18 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Лаборатория, где проводится проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области 30 переписчиков заболели коронавирусом

Во время проведения переписи населения в Челябинской области коронавирусом заболели 30 переписчиков. Все они получат страховые выплаты. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Челябинскстата Ольга Лосева, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Ольги Лосевой, весь переписной персонал был обеспечен индивидуальными средствами защиты – масками и перчатками. Было организовано ПЦР-тестирование работников. Было проведено более 3 тыс. ПЦР-тестов, положительный результат выявили у 18 человек. Всего коронавирсом заболели 30 переписчиков. После положительного результата они прекратили работу и их заменили переписчики из резерва.

"Эти данные подтверждены частично Роспотребнадзором и частично обращениями самих переписчиков. У нас все переписчики застрахованы и от несчастных случаев, и от заболеваний ковидом. Все они получат страховые выплаты", - рассказала руководитель Челябинскстата.

Также Ольга Лосева рассказала о конфликтах при проведении переписи населения.

"У нас всего два укуса собаки и три случая получения травм переписчиками. Но это легкие травмы. Одна только девушка не стала работать, остальные довели работу до конца после того как получили травмы. Эти случаи на контроле, они все получат страховые выплаты", - подчеркнула она.




Теги: перепись, коронавирус, переписчики,



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