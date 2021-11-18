В Челябинске новый застройщик должен завершить строительство двух недостроев в Чурилово за три года

В Челябинске подвели итоги торгов по продаже двух недостроенных жилых домов в микрорайоне "Яблочный" в Чурилово. Победителем стал специализированных застройщик "Каскад", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Недострои были изъяты у компании ПКО "Челси" (принадлежит семье вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова). У первого площадь застройки 657,6 кв.м. и начальная цена продажи 4,4 млн руб., у второго — 887,2 кв.м. и 5,9 млн руб.

"Каскад" купил объекты за 26,3 и 36 млн руб. Эти средства будут направлены предыдущему собственнику.

Победитель аукционов должен завершить строительство домов за три года.