18 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске новый застройщик должен завершить строительство двух недостроев в Чурилово за три года

В Челябинске подвели итоги торгов по продаже двух недостроенных жилых домов в микрорайоне "Яблочный" в Чурилово. Победителем стал специализированных застройщик "Каскад", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Недострои были изъяты у компании ПКО "Челси" (принадлежит семье вице-спикера ЗСО Юрия Карликанова). У первого площадь застройки 657,6 кв.м. и начальная цена продажи 4,4 млн руб., у второго — 887,2 кв.м. и 5,9 млн руб.

"Каскад" купил объекты за 26,3 и 36 млн руб. Эти средства будут направлены предыдущему собственнику.

Победитель аукционов должен завершить строительство домов за три года.



Теги: Челси, застройщик, строительство,



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