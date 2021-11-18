18 Ноября 2021
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Общество Челябинская область Уральский ФО
(2005) | Фото: theatral.ru

В Челябинске появится летний театр

Управление архитектуры Челябинска обнародовало визуализации проекта летнего театра и площадок на улице Уральской.

В ближайшие два года на территории перед Домом культуры завода металлоконструкций возведут амфитеатр, скалодром и конструкции для скейтеров. В сквере оборудуют детские площадки, а часть территории отведут под зеленые насаждения.

В теплое время года на открытой сцене можно проводить выступления, а с наступлением холодов конструкцию будут превращать в перголу с качелями.

Работы по реконструкции территории планируют начать весной следующего года параллельно с ремонтом фасад Дома культуры, сообщает "Лента.ру".



Теги: Челябинск, театр



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