17 Ноября 2021
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вакцинация на Западе (2021) | Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

Глава Роспотребнадзора предложила сравнить эффективность всех мировых вакцин от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья заявила о необходимости сравнить все существующие в мире вакцины от коронавирусной инфекции и дать оценку их эффективности.

"Я бы сегодня озадачилась - и такая задача стоит перед моими коллегами из научно-исследовательских организаций - сравнительной оценкой эффективности всех вакцин в мире", - приводит ее слова ТАСС.

Попова отметила, что для трех существующих российских вакцин "удельный вес заболевших среди привитых статистически сравним".



Теги: вакцина, коронавирус, эффективность



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