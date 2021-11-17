Глава Роспотребнадзора предложила сравнить эффективность всех мировых вакцин от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания комитета Госдумы по охране здоровья заявила о необходимости сравнить все существующие в мире вакцины от коронавирусной инфекции и дать оценку их эффективности.

"Я бы сегодня озадачилась - и такая задача стоит перед моими коллегами из научно-исследовательских организаций - сравнительной оценкой эффективности всех вакцин в мире", - приводит ее слова ТАСС.

Попова отметила, что для трех существующих российских вакцин "удельный вес заболевших среди привитых статистически сравним".