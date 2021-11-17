В Магнитогорске сотрудников школ проверят на обязательную вакцинацию

Представители Роспотребнадзора начали проверки в школах Магнитогорска на предмет соблюдения требования об обязательной вакцинации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.

Сегодня проверили на наличие прививки сотрудников пищеблока школы № 20. В течение десяти рабочих дней представители Роспотребнадзора побывают в 40 школах города и на продуктовом складе АО "Горторг". После этого проверки начнутся в детских садах.