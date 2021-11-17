17 Ноября 2021
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Общество Москва
Обед Ксении Собчак на борту Аэрофлота. (2021) | Фото: Telegram-канал Ксении Собчак

"Скиньте с "Суперджета" разработчиков": Собчак раскритиковала новое меню "Аэрофлота"

Ксения Собчак пожаловалась на новое меню "Аэрофлота".

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" она написала: "С 1 ноября в "Аэрофлоте" ввели новое меню! И так как я очень люблю эту авиакомпанию, считаю ее абсолютным лидером по комфорту и качеству, то обращусь здесь - скиньте, плз, с сухого суперджета разработчиков нового меню!!! И верните старое - с гречкой, аппетитными куриными ножками и прочими радостями. А то теперь летаю со своим".

Также телеведущая опубликовала фотографию двух кусков мяса, напоминающего шашлык, соуса, овощей и фруктов. Она не уточнила, является ли это тем, что она берет с собой в полет, или тем, что предлагают в новом меню "Аэрофлота".

Обед Ксении Собчак на борту Аэрофлота.(2021)|Фото: Telegram-канал Ксении Собчак



Теги: ксения собчак, меню, аэрофлот, еда



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