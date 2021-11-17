17 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
(2004) |

Жителя Челябинска осудят за незаконную рыбалку на особо охраняемой природной территории

52-летнего жителя Челябинска будут судить за незаконный вылов рыбы сетями из озера Смолино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в сентябре обвиняемый на надувной лодке, используя лесковые сети, ловил рыбу на озере Смолино, которое является особо охраняемой природной территорией. Мужчина поймал 84 особей плотвы, 6 окуней, щуку, 6 лещей, 15 раков.

Ущерб составил более 28 тыс. рублей.

Рыбака задержали сотрудники полиции и инспекторы Федерального агентства по рыболовству при извлечении сетей из воды.



Теги: рыбалка, рыбак, суд,



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