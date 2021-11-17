17 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Иностранный агент (2021) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура проверила The Bell на "иноагентство" и передала материалы Минюсту

Прокуратура передала в Минюст материалы проверки в отношении издания The Bell. Заявление на журналистов в надзорный орган написал активист Александр Ионов, он же сообщил ТАСС, что прокуратура проверку провела.

"Мне пришел ответ из прокуратуры, из которого следует, что по моему заявлению в отношении The Bell начата проверка, материалы которой переданы в Минюст для принятия решения о признании этого СМИ-иноагентом", - заявил Ионов. Ранее он писал аналогичные заявления на издания "Важные истории" и "Медуза" – их в итоге Минюст признал СМИ-иноагентами и внес в соответствующий список.

Ионов заявил, что ряд компаний и организаций в США спонсируют американское юридическое лицо основателя издания Елизаветы Осетинской. В свою очередь руководство The Bell заявило, что не получает финансирования из-за рубежа и не является иноагентом.



Теги: the bell, сми-иноагент, проверка, прокуратура, минюст



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