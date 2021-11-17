Тискающий тигренка Басков возмутил депутатов Госдумы

В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды возмутились кадрами со съемок новогоднего "Голубого огонька" на канале "Россия 1" (государственный холдинг ВГТРК).

Кадры опубликовал на своей странице в Instagram телеведущий Андрей Малахов. На видео видно, как певец Николай Басков тискает тигренка (видимо, животное принесли на съемки, потому что наступающий год – Год тигра по восточному календарю). Также Малахов предлагает умилиться тому, что тигренок начал испражняться прямо в руках у Баскова, хотя это явно свидетельствует как минимум о дискомфорте животного.

"Мы на руководство телеканала готовим соответствующий запрос в Росприроднадзор, чтобы была проведена проверка элементарного соблюдения законодательства. Ну что это такое? Символ каждого года будет использоваться? Это же не крыса и не кролик, это тигр, потенциально опасный хищник. Правительство установило, что их нельзя содержать. Это же не в цирке происходило, не в зоопарке, где могли быть созданы соответствующие условия, это происходило на съёмочной площадке, где явно этих условий не было. Ситуация вызывает недоумение, взрослые люди", - заявил зампред комитета Владимир Бурматов в эфире радио "Говорит Москва".

"Откуда он [тигренок] взялся? Что там с ветеринарными документами, прививками? Он законно ввезен и содержится или незаконно? Нет ли угрозы для тех, кто находился на съемках? Могут быть последствия от одного укуса, кто его знает, какие у животного могут быть заболевания? Откуда его привезли и увезли? У нас сейчас требования к содержанию диких животных – там целый талмуд, которому надо соответствовать. Этого нет, судя по видео, это явное нарушение", - добавил депутат.

"Безусловно, с учетом того, что Год тигра наступает, такие кадры коробят. Это же не театральный реквизит, это не домашнее животное. Здесь есть этический момент, с точки зрения того, а это обязательно было делать? На это будет смотреть вся страна, на маленького тигренка, которого используют как реквизит, а он не реквизит, это хищник. Как с ним обращаются, это вызывает категорическое неприятие", - заключает Бурматов.