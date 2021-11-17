Паром с пассажирами зажало льдом на середине реки Иртыш

Сегодня утром паром с пассажирами зажало на середине реки Иртыш. Информация об этом опубликована в группе "Типичный Тобольск", передает корреспондент Накануне.RU.

Со слов очевидцев "стоял на середине Иртыша минут 40 примерно. Он с 8.00 просто плохо начал ходить, с правого берега отошёл в 8.55 примерно и вот тогда застрял, к левому берегу подъехал примерно в 9.40", - говорится в сообщении.

По данным администрации Тобольска, судно наехало на большую льдину, и ему не хватило хода двигателя, чтобы ее преодолеть. Дежурившие на месте буксиры-толкачи расчислили коридор, после чего судно благополучно продолжило движение.

Пострадавших нет. Переправа работает в штатном режиме.