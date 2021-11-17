17 Ноября 2021
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паром, лед, непогода (2021) | Фото: vk.com/typical_tobolsk

Паром с пассажирами зажало льдом на середине реки Иртыш

Сегодня утром паром с пассажирами зажало на середине реки Иртыш. Информация об этом опубликована в группе "Типичный Тобольск", передает корреспондент Накануне.RU.

Со слов очевидцев "стоял на середине Иртыша минут 40 примерно. Он с 8.00 просто плохо начал ходить, с правого берега отошёл в 8.55 примерно и вот тогда застрял, к левому берегу подъехал примерно в 9.40", - говорится в сообщении.

паром, лед, непогода(2021)|Фото: vk.com/typical_tobolsk

По данным администрации Тобольска, судно наехало на большую льдину, и ему не хватило хода двигателя, чтобы ее преодолеть. Дежурившие на месте буксиры-толкачи расчислили коридор, после чего судно благополучно продолжило движение.

Пострадавших нет. Переправа работает в штатном режиме.



Теги: Иртыш, паром, лед



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