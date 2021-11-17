В Лондоне найдена мертвой жена осужденного экс-сенатора Изместьева

В Лондоне скончалась Ирина Изместьева, жена экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, приговоренного в 2010 году к пожизненному заключению – его признали виновным в руководстве преступной группировкой, организации терактов, убийств и покушений, поджоге и даче взятки сотруднику ФСБ. Изместьев сначала отрицал свою вину, потом подавал прошение о помиловании, в котором ему отказали.

О смерти Изместьевой сообщила ее подруга, светская львица Миранда Мирианашвили. В Instagram женщина пишет: "Скоропостижно, внезапно умерла моя подруга. Очень близкая и любимая Ира Изместьева <…> Кашляла, сказали, принимала антибиотики, не важно себя чувствовала несколько дней..Не ковид.. Нашли ее спящей на диване у себя дома в Лондоне .То есть уже не живой нашли".

Это сообщение репостнул проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин. Он сообщил, что когда-то был соседом Изместьевой.

Чичваркин изложил свою версию биографии Изместьева, который, по словам бизнесмена, стоял у истоков создания движения "Отечество – вся Россия" (позже на базе движения была создана партия "Единая Россия"), занимался нефтяным бизнесом, а потом вступил в конфликт с кланом Рахимовых (родственников экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова).

"Последние несколько лет Ирина Изместьева была активным участником имущественного спора, детали которого я точно не в праве рассказывать. И на очередном витке этого имущественного спора ее находят мертвой. Я очень надеюсь, что специальные службы Великобритании расследуют это дело как следует, с должность тщательностью, и, может быть, мы когда-нибудь узнаем, что на самом деле произошло", - пишет Чичваркин, добавляя, что Изместьева была здоровым и крепким человеком.