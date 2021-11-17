Администрация Челябинска возьмет в кредит 1,8 млрд рублей

"Челябинвестбанк" откроет для администрации Челябинска кредитные линии с общим лимитом 1,8 млрд рублей. Средства направят на погашение дефицита городского бюджета и долговых обязательств города, передает корреспондент Накануне.RU.

Администрация объявляла 11 аукционов на открытие кредитных линий. На четыре аукциона не было подано ни одной заявки. По семи аукционом победителем стал единственный участник — "Челябинвестбанк".

Банк откроет на два года пять кредитных линий с лимитом задолженности в сумме 300 млн рублей каждая и одну с лимитом 121 млн рублей. Ещё одна кредитная линия будет открыта на один год с лимитом 200 млн рублей.