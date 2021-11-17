Instagram начал тестировать видеоселфи для авторизации пользователей
Instagram начал тестировать новый инструмент идентификации пользователя – видеоселфи. Некоторых пользователей соцсеть просит снять свое лицо под разными углами, чтобы убедиться – перед ней настоящий человек. Verge считает, что таким образом компания пытается бороться с ботами.
По данным XDA Developers, компания начала тестирование этой функции в прошлом году, но столкнулась с техническими проблемами. Несколько пользователей сообщили, что их просили сделать видеоселфи, чтобы подтвердить свои существующие учетные записи.
Пока не ясно, идет ли тестирование функции или она уже внедряется.
Пользователи, столкнувшиеся с предложением снять видеоселфи при авторизации, сообщили, что их предупредили – распознавание лица не используется, а снятое видео будет удалено через 30 дней.