17 Ноября 2021
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Общество За рубежом
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Instagram начал тестировать видеоселфи для авторизации пользователей

Instagram начал тестировать новый инструмент идентификации пользователя – видеоселфи. Некоторых пользователей соцсеть просит снять свое лицо под разными углами, чтобы убедиться – перед ней настоящий человек. Verge считает, что таким образом компания пытается бороться с ботами.

По данным XDA Developers, компания начала тестирование этой функции в прошлом году, но столкнулась с техническими проблемами. Несколько пользователей сообщили, что их просили сделать видеоселфи, чтобы подтвердить свои существующие учетные записи.

Пока не ясно, идет ли тестирование функции или она уже внедряется.

Пользователи, столкнувшиеся с предложением снять видеоселфи при авторизации, сообщили, что их предупредили – распознавание лица не используется, а снятое видео будет удалено через 30 дней.



Теги: селфи, instagram, авторизация



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