Генпрокурор: Полностью расплатиться с вкладчиками банка "Югра" Алексею Хотину ничего не мешает

Полностью расплатиться с вкладчиками банка "Югра" Алексею Хотину ничего не мешает - нужна лишь его добрая воля. Такое заявление накануне сделал генпрокурор Игорь Краснов в Госдуме.

По данным "Право.ru", о ситуации с банком "Югра" спросил депутат Валерий Гартунг. Его бывший собственник сейчас сильно ограничен в правах, но без его подписи вкладчикам сложно получить назад свои деньги. Краснов напомнил, что государство уже вернуло вкладчикам "Югры" более 173 млрд руб., а "Хотину ничего не мешает полностью расплатиться с вкладчиками, нужна лишь его добрая воля".

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка.

Позднее в отношении Хотина было возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку, то есть сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Объединенное дело передали в производство генерал-майору Сергею Чернышову.