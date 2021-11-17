Генпрокурор: Полностью расплатиться с вкладчиками банка "Югра" Алексею Хотину ничего не мешает

17 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Банк Югра (2017) | Фото: jugra.ru

Генпрокурор: Полностью расплатиться с вкладчиками банка "Югра" Алексею Хотину ничего не мешает

Полностью расплатиться с вкладчиками банка "Югра" Алексею Хотину ничего не мешает - нужна лишь его добрая воля. Такое заявление накануне сделал генпрокурор Игорь Краснов в Госдуме.

По данным "Право.ru", о ситуации с банком "Югра" спросил депутат Валерий Гартунг. Его бывший собственник сейчас сильно ограничен в правах, но без его подписи вкладчикам сложно получить назад свои деньги. Краснов напомнил, что государство уже вернуло вкладчикам "Югры" более 173 млрд руб., а "Хотину ничего не мешает полностью расплатиться с вкладчиками, нужна лишь его добрая воля".

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. В апреле под домашний арест был отправлен мажоритарный акционер банка Алексей Хотин. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения денег банка.

Позднее в отношении Хотина было возбуждено еще одно уголовное дело. Оно касается растраты 283 млрд руб., принадлежащих банку, то есть сумма совокупного ущерба по всем уголовным делам превысила 290 млрд руб. Объединенное дело передали в производство генерал-майору Сергею Чернышову.



Теги: Банк Югра, банкротство, конкурсное производство, АСВ, вкладчики, Алексей Хотин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.10.2019 10:07 Мск Московский арбитраж продлил на полгода процедуру конкурсного производства банка "Югра"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 299

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети