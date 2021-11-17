Странам ЕС предрекли масштабные отключения электричества из-за дефицита газа

Нехватка запасов природного газа в странах Европы может грозить масштабными отключениями электроэнергии, заявил газете The Telegraph глава одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров — сингапурской транснациональной биржевой компании Trafigura — Джереми Вейр.

По его словам, это может произойти, если зима будет холодной. Вейр напомнил, что Европе сейчас не хватает газа, запасы на зимний сезон не создаются, пишет Regnum.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2". Оператору потребуется создать немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. Процесс может затянуться на шесть недель.