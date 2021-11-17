17 Ноября 2021
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ненцы оленья упряжка нарты (2012) | Фото: Накануне.ru

Правительство утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

Прежний, действовавший до сих пор список был составлен в 1992-1994 гг. и неоднократно переписывался.

Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны, - отметили в правительстве. - С точки зрения географии список не изменился. Жители всех территорий, входивших в предыдущие редакции перечня, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и компенсации".

Так, в список полностью вошли Якутия, Магаданская, Мурманская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский край. Также в список включены отдельные части и районы республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского Пермского, Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



Теги: крайний север, перечень, правительство



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