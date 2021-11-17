Хуснуллин: Автодорогу Екатеринбург - Челябинск могут расширить до четырех полос

Дорогу между Екатеринбургом и Челябинском могут расширить до четырех полос, а к работе приступить уже в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Проект кольца Екатеринбург - Челябинск - Тюмень, является продолжением проекта строительства трассы М-12 Москва - Казань до Екатеринбурга, реконструкцией и строительством которой займется Росавтодор.

"Очень активно идет работа на участке от Екатеринбурга до Челябинска. И вообще хочу сказать хорошую новость, что у нас есть шанс уже в следующем году полноценно эту дорогу расширить до четырех полос", - сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что специалистами уже подготовлена проектно-сметная документация на участке Екатеринбург.

"Мы очень активно развиваем дорогу Казань - Екатеринбург, там мы полностью уже сделали трассировку, ведем подготовку территории, проектно-сметной документации, готовимся уже к выходу на площадку в начале следующего года", - добавил он.

Напомним, что в июне стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оценивалась в порядка 260 млрд руб. В апреле текущего года Владимир Путин распорядился продлить автомобильную магистраль "Москва - Казань" до Екатеринбурга и завершить это строительство за три года. Он отметил, что подобные инфраструктурные проекты будут софинансироваться из Фонда национального благосостояния. Срок реализации проекта – 2024 г.

Позже появилась новость о том, что стоимость работ по строительству трассы от Казани до Екатеринбурга составит 493 млрд руб. При этом не более 239,9 млрд руб. из них уйдут на бесплатные участки автодороги, которые находятся в ведении Росавтодора,

При этом, в конце июня вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий строительную отрасль, сообщил о сложностях со строительством скоростной автотрассы М12