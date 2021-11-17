17 Ноября 2021
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Экономика В России
(2005) | Фото: kapital.zrpress.ru

В России поднимают цену на крепкий алкоголь

Министерство финансов России выступило с инициативой об очередном повышении минимальной стоимости на алкогольную продукцию.

Если проект закона будет одобрен, с 2022 года крепкий алкоголь подорожает на 7,3–7,6%. Так, цена на водку вырастет с 243–320 руб. до 261–342 руб. Пол-литровая бутылка самого дешевого коньяка обойдется, в 480 руб. вместо прежних 446. Бренди и другие виды алкогольных напитков из винного, зернового, плодового дистиллятов подорожают на 7,4% — с 324 до 348 руб. в расчете на 0,5 л.

Стоимость другой ликеро-водочной продукции крепче 28% вырастет с текущих 191–348 руб. до 205–372 руб., пишут "Ведомости".

По данным Росстата, за год спиртные напитки стали дороже на 2,46%, что ниже темпов роста потребительской инфляции и цен на другую пищевую продукцию в стране.



Теги: алкоголь, спиртное



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