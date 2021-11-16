В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве и расчленении пенсионера

В Санкт-Петербурге установили личность мужчины, чье расчлененное тело нашли рабочие при ремонте набережной реки Смоленки. Также установлен подозреваемый в убийстве, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в городском ГСУ СКР.

Telegram-канал "112" приводит подробности. Погибшим, по предварительным данным, является 66-летний Александр Г. Объявление о его пропаже несколько дней назад появилось в волонтерских пабликах. Канал сообщает, что вероятным убийцей мужчины является его сын. Два дня назад пенсионер общался с сыном, у них возник конфликт, который закончился стрельбой: 35-летний мужчина, якобы, выстрелил отцу в голову. Позднее расчленил тело и вывез сумку с ним к реке.