В Санкт-Петербурге нашли тележку с частями тела неизвестного мужчины

В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело неизвестного мужчины. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

"Во время производства работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе была обнаружена тележка, в которой находились части тела неустановленного мужчины", - говорится в сообщении городского ГСУ СКР.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, обнаруживших "расчлененку".