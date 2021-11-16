Суд в Челябинске снизил срок в колонии экс-начальнице больницы ГУФСИН, осужденной за взятки

Челябинский областной суд изменил приговор в отношении экс-руководителя филиала "Туберкулезная больница №1" МСЧ-74 ФСИН России Танзили Хохловой, осужденной за получение взяток и пособничество в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Обвиняемая получила от осужденного кофемашину, офисное кресло и телевизор, на общую сумму около 50 тысяч рублей, чтобы его оставили в больнице и не направляли в колонии. От другого осужденного она получила кондиционер. Также ей было передано 2 млн рублей за освобождение осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью. При этом заболевания у него не было.

В мае 2020 года суд приговорил женщину к 10 годам в колонии общего режима.

Приговор обжаловали прокурор и адвокат осужденной. Сторона обвинения указывала на необходимость ужесточения наказания, а сторона защиты заявляла о невиновности в инкриминируемых преступлениях.

Суд уточнил квалификацию преступления по ч.3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), в частности, исключив указание на значительный размер полученной взятки, а также учел в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, наличие ведомственных наград. По решению облсуда срок в колонии общего режима снижен до 8 лет 10 месяцев.