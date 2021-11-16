16 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

На Южном Урале почти 50% жителей поставили прививку от коронавируса

В Челябинской области 1 млн 322 тыс. 892 жителя поставили прививку от коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот показатель составляет 49% от всего взрослого населения области.

Повторно от коронавируса ревакцинировано 109 тыс. 900 человек.

Напомним, в Челябинской области отмечаются низкие темпы вакцинации от гриппа. В настоящий момент от гриппа привито 22,6% жителей, а планировалось не менее 60%.



Теги: коронавирус, вакцинация, вакцина,



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