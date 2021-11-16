16 Ноября 2021
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Общество В России Москва
чиновник депутат автомобиль роскошь (2016) | Фото: rg.ru

Российские чиновники приобрели имущество на 35 миллиардов рублей незаконных доходов - генпрокурор

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сегодня выступил с отчетом перед новым составом Госдумы. Глава надзорного ведомства прошелся по основным "болевым точкам" в государстве.

По мнению Краснова, сами выборы депутатов Госдумы прошли вполне законно и без особых нарушений, а трехдневное голосование и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), по его словам, способствовали соблюдению законодательства и были полностью демократичными.

Вот другие основные тезисы из выступления генпрокурора:

- После вмешательства прокуроров 350 тыс. граждан получили долги по зарплате и другим выплатам, общая сумма составила 15 млрд руб. Особенно много нарушений по выплатам медикам.

- В интернете в большом количестве присутствуют запрещенные материалы, доступные для детей. Сейчас Росмолодежь разрабатывает критерии для прокуратуры по отнесению материалов к запрещенным в условиях досудебной блокировки сайтов.

- В 17 регионах принятые меры по искоренению оказания населению услуг ЖКХ по нерегулируемым тарифам.

- Генпрокуратура России выявила картельный сговор при поставках лекарств для онкобольных в каждом третьем субъекте РФ

- Ситуация с суррогатным алкоголем требует ужесточения контроля в этой отрасли со стороны государства.

- Прокуроры подали более 3 тыс. исков о взыскании более 52 млрд руб. по коррупционным делам, 35 млрд руб. – на такую сумму чиновники приобрели имущество, используя незаконные доходы.

чиновники ручки прием(2017)|Фото: ДИП губернатора Свердловской области

- Генпрокурор предложил защитить дольщиков от инфляции жилищными сертификатами с индексируемой номинальной стоимостью

- В Российском экологическом операторе (РЭО) выявлено неисполнение обязательств и грубое нарушение расходования бюджетных средств.

- Огнем пройдено 10 млн гектаров леса. Обеспокоенность вызывают участки, где лес разрешается не тушить, а просто наблюдать за его распространением, они составили половину сгоревших площадей. Генпрокурор предложил ужесточить параметры отнесения леса к таким участкам.

- Повсеместно установлены факты отсутствия необходимой документации в малой авиации, допускается передача пилотирования пассажирам. А ответственность за это не предусмотрена. Есть системные недостатки в работе ДОСААФ России. Есть фальсификации документов в этой организации.

- Количество преступлений особенно не изменилось, но обеспокоенность вызывает кибер-преступность и ситуация с криптовалютой.

- Уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить. Факты насилия допускались на объектах ФСИН в Иркутской и Саратовской областях и ряде других регионов. Российские прокуроры в этом году выявили в учреждениях уголовно-исполнительной системы более 100 тыс. нарушений закона.

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Теги: генпрокуратура, игорь краснов, чиновники, отчет



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