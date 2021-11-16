В Челябинской области свободно 20% коек для пациентов с коронавирусом

В Челябинской области свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 20%. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы видим определенную стабилизацию в количестве пациентов, которых мы госпитализируем на госпитальные базы по лечению коронавирусной инфекции. Есть небольшое снижение. На сегодняшний день у нас 20% свободного коечного фонда", - отметил он.

Также он рассказал, что сегодня на заседании областного оперштаба будет представлена эта информация и будет решаться вопрос о возможности уменьшения коечного фонда.