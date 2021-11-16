16 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области свободно 20% коек для пациентов с коронавирусом

В Челябинской области свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 20%. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы видим определенную стабилизацию в количестве пациентов, которых мы госпитализируем на госпитальные базы по лечению коронавирусной инфекции. Есть небольшое снижение. На сегодняшний день у нас 20% свободного коечного фонда", - отметил он.

Также он рассказал, что сегодня на заседании областного оперштаба будет представлена эта информация и будет решаться вопрос о возможности уменьшения коечного фонда.

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Теги: коронавирус, госпитальная база, лечение,



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