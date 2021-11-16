В Челябинской области только 22% жителей поставили прививку от гриппа

В Челябинской области отмечаются низкие темпы вакцинации от гриппа. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Раиса Косарева, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент от гриппа привито 22,6% жителей, а планировалось не менее 60%.

Лучше всего привиты работники медицинских учреждений – 75% от плана, и работники образования – 42%. При этом отмечается низкий уровень вакцинации у лиц, которые относятся к группам риска.

"Это лица старше 60 лет, их всего привито 17% от плана. В пять раз меньше, чем мы собирались охватить эту группу. Низкий уровень привитости лиц с хронической патологией и студентов учебных заведений", - подчеркнула она.

В настоящий момент вакцинация от гриппа продолжается. Поставить прививку можно параллельно с вакциной от коронавируса. В регионе на протяжении пяти недель отмечается появление в циркуляции вируса гриппа.