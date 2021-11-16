16 Ноября 2021
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народный сход в Геленджике (2021) | Фото: YouTube-канал &quot;Жизнь на море&quot;

Сотни жителей Геленджика устроили народный сход из-за нового генплана города

Жители Геленджика с утра собрались у Дома культуры, где проходит слушание по новому генеральному плану города.

Внутрь здания пускают по пропускам, поэтому люди находятся снаружи.

Горожане протестуют против нового плана города, боясь потерять свое жилье. Согласно генплану, многие жилые дома недалеко от моря попадут в зону, где строительство запрещено.

народный сход в Геленджике(2021)|Фото: YouTube-канал "Жизнь на море"

народный сход в Геленджике(2021)|Фото: YouTube-канал "Жизнь на море"

Телеграм-каналы пишут, что протестующие не хотели пускать мэра Геленджика Алексея Богодистова на слушания, потребовав от него объяснений. Глава города пообещал, что никто ничего сносить не будет.

"Главная проблема нового генплана - перевод 500 метровой прибрежной зоны из зоны застройки ИЖС (индивидуально-жилищное строительство) по действующему в данный момент Генплану, в курортно-рекреационную зону по проекту нового Генплана", - поясняет телеграм-канал "Политджойстик".

При этом, по данным издания "Блокнот", две улицы – Красивая и Европейская – стали исключением, сохраняя статус ИЖС. В такой ситуации вопросов у горожан становится еще больше.

Протесты начались в Геленджике еще 25 октября. Жители города-курорта объединяются в инициативные группы, собирают подписи для обращений в различные инстанции и консультируются с юристами.

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Теги: геленджик, генплан, народный сход



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