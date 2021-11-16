В Челябинской области причиной схода пяти вагонов с углем стали негодные шпалы

В Челябинской области установили причину схода пяти вагонов с углем грузового поезда.

Инцидент произошел в октябре текущего года. На станции Кропачево приемоотправочный железнодорожный путь эксплуатировался с негодными шпалами. Это и стало причиной схода пяти вагонов грузового поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Должностные лица некачественно проводили осмотр железнодорожного пути и своевременно не приняли решение о замене неисправных элементов. Начальнику дистанции пути внесено представление с требованием устранить нарушения.