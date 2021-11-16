Тысячи прикамцев обратились в прокуратуру с требованием отменить QR-код

16 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Тысячи прикамцев обратились в прокуратуру с требованием отменить QR-код

Жители Пермского края подали второе коллективное обращение в прокуратуру с требованием отменить QR-коды для допуска в различные учреждения и магазины. Информация об этом опубликована в группе магазинов пермской сети "Чайный уголок", передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В своем заявлении жители края утверждают, что ограничения на вход нарушают конституционные права. Под первым обращением прикамцам удалось собрать около 2 тыс. подписей, сейчас - 7,5 тыс. подписей.

"Введение QR-кодов в нашем крае привело к объединению людей. Объединились большие и малые города. Объединились люди, которых заставляют прививаться на работе против их воли, и люди, которых уже отстранили от работы или угрожают отстранением. Объединились люди, которые получили осложнения после прививки или потеряли после прививки своих близких. Присоединились даже просто привитые люди, они не хотят пользоваться своими QR-кодами, так как это способствует фашистскому разделению людей и дискриминации. Объединились родители, которые не хотят, чтобы "трогали" их детей, родители студентов, и сами студенты. Целая группа юристов бесплатно делится юридическими знаниями, помогает гражданам отстоять свои права. Объединились медики, которых также увольняют за отказ от прививки. Создаются соответствующие группы в ВК, чаты, каналы в telegram, где люди общаются, делятся опытом, знаниями, помогают друг другу, поддерживают. Общая цель сплотила народ. Все мы разные, но каждый из нас человек! Вакцинация должна быть только добровольной, тем более экспериментальными препаратами. Права и свободы должны быть одинаковые для всех!" - говорится в сообщении.

коллективное обращение в прокуратуру, отмена QR-кодов(2021)|Фото: vk.com/teaygolok

Напомним, краевой суд ранее назначил на 21 декабря заседание по первому иску об отмене обязательной вакцинации. Кроме того, активисты требуют от пермских депутатов Госдумы отклонить федеральные законопроекты о QR-кодах.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: qr-код, дискриминация, обращение в прокуратуру



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.11.2021 11:46 Мск Пермяки обратились к Путину из-за дискриминации QR-кодами: "Мы не цифры, мы люди"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 18

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети