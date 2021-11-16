Тысячи прикамцев обратились в прокуратуру с требованием отменить QR-код

Жители Пермского края подали второе коллективное обращение в прокуратуру с требованием отменить QR-коды для допуска в различные учреждения и магазины. Информация об этом опубликована в группе магазинов пермской сети "Чайный уголок", передает корреспондент Накануне.RU.

В своем заявлении жители края утверждают, что ограничения на вход нарушают конституционные права. Под первым обращением прикамцам удалось собрать около 2 тыс. подписей, сейчас - 7,5 тыс. подписей.

"Введение QR-кодов в нашем крае привело к объединению людей. Объединились большие и малые города. Объединились люди, которых заставляют прививаться на работе против их воли, и люди, которых уже отстранили от работы или угрожают отстранением. Объединились люди, которые получили осложнения после прививки или потеряли после прививки своих близких. Присоединились даже просто привитые люди, они не хотят пользоваться своими QR-кодами, так как это способствует фашистскому разделению людей и дискриминации. Объединились родители, которые не хотят, чтобы "трогали" их детей, родители студентов, и сами студенты. Целая группа юристов бесплатно делится юридическими знаниями, помогает гражданам отстоять свои права. Объединились медики, которых также увольняют за отказ от прививки. Создаются соответствующие группы в ВК, чаты, каналы в telegram, где люди общаются, делятся опытом, знаниями, помогают друг другу, поддерживают. Общая цель сплотила народ. Все мы разные, но каждый из нас человек! Вакцинация должна быть только добровольной, тем более экспериментальными препаратами. Права и свободы должны быть одинаковые для всех!" - говорится в сообщении.

Напомним, краевой суд ранее назначил на 21 декабря заседание по первому иску об отмене обязательной вакцинации. Кроме того, активисты требуют от пермских депутатов Госдумы отклонить федеральные законопроекты о QR-кодах.