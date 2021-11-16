Си Цзиньпин и Байден провели трехчасовые переговоры

Главы США и Китая провели трехчасовые переговоры – это самый продолжительный саммит Си Цзиньпина и Джо Байдена с момента вступления последнего в должность президента в январе этого года.

Переговоры проходили в формате видеоконференции. Главной темой для обсуждения стала политика КНР – действия Пекина в отношении Гонконга и провинции Синьцзян, но в первую очередь – напряженность в отношении Тайваня.

Байден заявил, что США "категорически против" "односторонних усилий" Китая по изменению статуса Тайваня. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что поддержка США независимости Тайваня похода на "игру с огнем". "И те, кто играет с огнем, могут быть сожжены", - заявил китайский лидер.

Впрочем, президент США при этом заявил, что по-прежнему выступает за политику "одного Китая", в соответствии с которой Вашингтон признает материковый Китай единственным существующим, а Тайвань рассматривается как отделившаяся провинция, которая однажды будет воссоединена с материком.

При этом США не намерены отказываться от договора с Тайванем, по которому должны будут оказать острову поддержку в случае активных наступательных действий КНР.