Зеленский пообещал вакцинированным украинцам по тысяче гривен

Украинский президент Владимир Зеленский объявил, что всем дважды вакцинированным дадут по тысяче гривен (около 2,5 тысяч рублей). Об этом он сказал в своем видеоролике.

Программа будет запущена с 19 декабря и продолжится в следующем году. Потратить тысячу можно будет только на покупку абонементов в спортклуб, посещение кинотеатров, музеев, концертов или билеты на транспорт внутри Украины.

Однако эксперты видят в этом планы Зеленского провести следующее голосование на президентских выборах через интернет с целю своего переизбрания. Дело в том, что для получения тысячи нужно установить на смартфон приложение "Дiя" ("Действие"). Оно было создано для контроля за изоляцией людей, используется также для получения QR-кодов. И обещание Зеленского совпало с заявлением Минцифры о готовности организовать голосование через "Дiю".

Журналист Вячеслав Чечило назвал обещанную тысячу подкупом избирателей. Журналист Максим Назаров назвал инициативу Зеленского "Вовиной тысячей" по аналогии с "Юлиной тысячей" (в свое время Юлия Тимошенко тоже выплачивала по тысяче гривен под видом компенсации советских вкладов ради своей победы, но это ей не помогло). Правда, с тех пор тысяча гривен обесценилась в несколько раз.

Экономист Юрий Гаврилечко отмечает, что люди смогут получить только 805 гривен, так как налоги придется вернуть.

Политтехнолог Дмитрий Раимов пишет, что онлайн-голосование - это последняя надежда Зеленского на переизбрание. А экс-депутат Рады Александр Черненко посмотрел на вопрос с неожиданной стороны:

"Я правильно понимаю: те, кто купил справку о вакцинации, получат неплохой кэшбек?" - написал он.

Но более показательны комментарии под постом Зеленского в Facebook.

"Давай я тебе дам 2000, только оставь меня в покое", "Сколько вам заплатить, чтобы вы перестали о нас "заботиться"?", "Тарифы уменьши и войну закончи", "Лучше бы подняли пенсии", "Надеюсь, вы также выделите еще шесть миллиардов уволенным", "Если лекарство хорошее, то оно не нуждается в рекламе", "Решил за 1000 гривен купить дураков. Лучше бы эти тысячи отдал на лечение для больных детей", - пишут украинцы.

Основной посыл почти всех комментариев - людям ничего не надо от властей, лишь бы те не лезли к ним со своей заботой. Под записью 2,3 тыс. комментариев.