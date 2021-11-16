Турецкое СМИ: в Триполи царит хаос

В западной части Ливии, которую держат под контролем боевики исламистских группировок, идёт война всех против всех. Таков неутешительный вывод турецкой газеты Aydinlik, называя ситуацию на западе страны «хаосом».

«Конфликты в Триполи становятся все более сложными, переплетаются с другими внутриливийскими противоречиями, чрезвычайно осложняя ситуацию в стране», - отмечает издание.

В редакционной статье: «Конфликты в Триполи ставят выборы под вопрос» турецкие аналитики приводят несколько последних примеров борьбы за власть в Триполи: попытку временного главы Президентского совета Ливии Мохаммед Юнис аль-Манфи отстранить министра иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлу аль-Мангуш, противоречия межу аль-Манфи и премьером ПНЕ Абделем Хамидом Дбейбой и между аль-Манфи и одним из его заместителей по Президентскому совету Ливии Абдаллахом аль-Лафи.

Все эти люди входят в состав временных органов власти Ливии, которые должны служить делу национального объединения. Однако, в результате они лишь разжигают новые конфликты в борьбе за власть.

Также, как информирует Aydinlik , в западной Ливии регулярно происходят столкновения боевиков и нападения на объекты нефтяной инфраструктуры.

Турецкое издание утверждает, что «разногласия между Западом и Востоком, а также очевидные противоречия между различными политическими, экономическими и другими центрами в Триполи создают условия, при которых вряд ли удастся вовремя провести полностью легитимные выборы по всей стране». При этом, никаких примеров внутренних конфликтов и проблем с безопасностью на востоке Ливии, которую контролирует Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, турецкие журналисты не приводят.

Как отмечал ранее Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, Халифа Хафтар обладает высокими шансами на то, чтобы выиграть президентские выборы в Ливии, намеченные на конец декабря текущего года. Вполне возможно, что попытки политиков из Триполи сорвать выборы нацелены на то, чтобы не допустить избрание Хафтара лидером страны.