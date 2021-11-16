16 Ноября 2021
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Владимир Зеленский делает селфи. (2021) | Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский объявил об отказе от покупки угля у ДНР и ЛНР

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не покупает уголь у ДНР и ЛНР и не будет этого делать и впредь. Ради этого он записал специальный видеоролик.

Он назвал ДНР и ЛНР "сепаратистами", у которых нельзя ничего покупать, так как они не признают независимость Украины. Вместо этого Киев делает "первый шаг на пути к энергетической независимости Украины" (такие же шаги ранее много раз объявлял Петр Порошенко).

Зеленский заверил, что Киев решит проблему дефицита угля на ТЭС за счет импорта и собственной добычи. Также он пообещал, что веерных отключений электричества, о которых много говорят на Украине, не будет. И пригрозил ответственностью тем, кто ранее покупал уголь у Донбасса.

Украина испытывает острый дефицит угля. По данным "Укрэнерго", в стране из-за нехватки угля простаивают 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго", не работают 14 энергоблоков. При этом на частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают 4 блока. Всего на Украине 15 ТЭС.

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, уголь, ДНР, ЛНР



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