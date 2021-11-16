ЕС придется выбирать между российским газом и поддержкой Украины – Джонсон

Британский премьер-министр заявил, что Евросоюзу (и вместе с ним, видимо, самой Великобритании) придется сделать выбор между российским газом и поддержкой Украины.

"Мы надеемся, что наши друзья осознают, что скоро предстоит выбор: подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности", - заявил Джонсон, комментируя действия ЕС.

При этом в целом Джонсон хотел бы "усидеть на двух стульях" – поддержать Украины и остаться в хороших отношениях с Россией. Но в реальности это невозможно, считает премьер: "Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть враждебными по отношению к России или что мы хотим каким-то стратегическим образом окружить или подорвать эту великую страну. Это потому, что у нас есть приверженность демократии и свободе".