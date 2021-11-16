Житель Челябинска получил срок в колонии за код-граббер, который он использовал при кражах из автомобилей

В Челябинске местного жителя приговорили 1 году 10 месяцам в колонии строгого режима за кражу и незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

В феврале прошлого года он купил код-граббер и использовал его при кражах имущества из автомобилей граждан региона.

В августе суд приговорил его к 1 году 8 месяцам в колонии строгого режима. Теперь же суд вынес приговор за незаконное использование технического прибора.

Путем частичного сложения наказаний суд приговорил его к 1 году 10 месяцам в колонии строгого режима.