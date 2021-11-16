Врио вице-губернатора Владимирской области задержан по делу о взятке

Временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского задержали по делу о коррупции.

В администрации области прошли следственные действия, передает ТАСС.

Вишневский был назначен врио вице-губернатора в марте, он курировал в правительстве региона вопросы социального развития.

По данным РЕН ТВ, задержание Вишневского связано с делом о получении взятки при строительстве школы микрорайоне Коммунар. Как сообщил телеканал, чиновник за вознаграждение пообещал решить вопрос, связанный с пристройкой двух лишних этажей к зданию. Он получил деньги, но обещание не выполнил.

Инцидент произошел еще в то время, когда губернатором Владимирской области был Владимир Сипягин. В октябре он перешел на работу в Госдуму. Врио губернатора стал депутат Госдумы от "Единой России" Александр Авдеев.