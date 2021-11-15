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Происшествия Москва
Валерия Башкирова (2021) | Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве наказана водитель, насмерть сбившая двоих детей

В Москве осуждена 19-летняя Валерия Башкирова, которой вменяли то, что летом этого года она сбила насмерть детей на пешеходном переходе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С учётом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Валерию Башкирову к пяти годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Москвы.

ДТП произошло 16 июля этого года. Башкирова на "Mazda 3" ехала по улице Авиаторов и на пешеходном переходе наехала на троих малолетних детей. Впоследствии двое из них от полученных травм скончались в больнице.

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Теги: Валерия Башкирова, уголовное дело, прокуратура, обвинение



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