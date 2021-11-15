Судороги Парижа. Макрон пытается скрыть провал в Мали

В последние месяцы политика Франции в Африке обернулась грандиозным поражением. Париж долго диктовал свою волю республике Мали.

Это африканское государство ведет борьбу против боевиков-исламистов в северных районах страны. Несколько лет назад Франция начала военную операцию против боевиков, однако за эти годы ей не удалось добиться ни малейшего успеха. Более того, правительство в Бамако обвиняет французов в сговоре с террористами. Ручные боевики необходимы Парижу для контроля за добычей золота и урана в Мали.

После провалов и манипуляций со стороны Франции, правительство Мали обратилось к российской частной военной компании. Сотрудники «ЧВК Вагнера» уже прибыли в республику и развернули работу по подготовке местных вооруженных сил.

Реакция Парижа не заставила себя ждать. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о планах ввести санкции в отношении российской ЧВК. Однако фактически таким образом Париж прикрывает собственную внешнеполитическую катастрофу. Потеряв влияние, доверие граждан и власть над бывшей колонией, Франция пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Малийцы предпочли лучшего, более надежного союзника.

Как уже неоднократно объявили лидеры Мали, сотрудничество с Россией будет продолжаться, несмотря на окрики из Елисейского дворца.