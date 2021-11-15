Евросоюз признал прививочные сертификаты Сербии, где вакцинируют российским "Спутником"

Еврокомиссия приняла решение о признании сертификатов о вакцинации, выданных в Грузии, Молдавии, Новой Зеландии и Сербии – все они будут приравниваться к цифровому сертификату ЕС.

Признание является взаимным: все четыре страны согласились признать сертификаты Евросоюза, говорится в сообщении ЕК.

Таким образом, ЕС признал сертификаты о прививках уже 49 стран и территорий с пяти континентов.

Стоит отметить, что значительная часть населения Сербии привита российским "Спутником V" – в страну было поставлено 2 млн доз этой вакцины, также производство развернуто на территории самой Сербии. При этом ЕС до сих пор отказывается от взаимного признания прививочных сертификатов с Россией.