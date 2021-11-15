"Газпром" уже поставил в Германию и Италию газа больше, чем за весь прошлый год

"Газпром" с 1 января уже поставил в Германию и Италию больше газа, чем за весь прошлый год, говорится в сообщении компании.

Сегодня на новостях о том, что "Газпром" не забронировал на декабрь мощности газопровода "Ямал-Европа" цены на голубое топливо на европейском рынке снова росли. Также отмечалось, что российский газовый монополист не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины и уже больше месяца не продает газ на своей площадке.

"Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 164,8 млрд куб. м, что на 8,3% (на 12,7 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года, - говорится в сообщении компании. - В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 98,1%), Германию (на 19,6%), Италию (на 18,3%), Румынию (на 247,1%), Сербию (на 92,9%), Болгарию (на 48,2%), Польшу (на 7,3%), Грецию (на 13,7%), Словению (на 53,3%), Финляндию (на 10,8%). К странам, в которые "Газпром" уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (в частности, в Турцию, Болгарию, Румынию и Сербию), добавились Германия и Италия – крупнейшие потребители российского газа в Европе".

По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 ноября заполненность европейских подземных хранилищ составляет 74%, объем активного газа – на 19,5 млрд куб. м меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 6,6% от объема газа, закачанного в летний период. Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 37% (на 10,3 млрд куб. м).

В компании добавили, что продолжают закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.