Представители индустрии красоты в Челябинской области просят отложить введение QR-кодов

В Челябинской области представители индустрии красоты просят о введении переходного периода для QR-кодов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального бизнес-омбудсмена.

По словам предпринимателей, за период нерабочий дней у салонов сократилась выручка на 40-60%, а у организаций, работающих в ТРК и ТРЦ – на 90%. Подавляющее большинство клиентов не имеют QR-кодов, кто-то поставил только первый компонент вакцины.

В связи с этим представители индустрии красоты просят о переходном периоде для введения QR-кодов по аналогии с ресторанами и кафе, где они начнут действовать только с 1 декабря. Кроме того, они просят разрешить принимать клиентов со справками о постановке первого компонента вакцины, снизить платежи на коммунальные услуги и социальные страховые взносы.

Заместитель министра экономического развития региона Елена Раевская сообщила, что предложения индустрии красоты будут озвучены на совещании в областном правительстве, где будут обсуждаться меры поддержки бизнеса наиболее пострадавших отраслей.

Напомним, в Челябинской области с 30 октября вход в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны возможен только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.