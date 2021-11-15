15 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Представители индустрии красоты в Челябинской области просят отложить введение QR-кодов

В Челябинской области представители индустрии красоты просят о введении переходного периода для QR-кодов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального бизнес-омбудсмена.

По словам предпринимателей, за период нерабочий дней у салонов сократилась выручка на 40-60%, а у организаций, работающих в ТРК и ТРЦ – на 90%. Подавляющее большинство клиентов не имеют QR-кодов, кто-то поставил только первый компонент вакцины.

В связи с этим представители индустрии красоты просят о переходном периоде для введения QR-кодов по аналогии с ресторанами и кафе, где они начнут действовать только с 1 декабря. Кроме того, они просят разрешить принимать клиентов со справками о постановке первого компонента вакцины, снизить платежи на коммунальные услуги и социальные страховые взносы.

Заместитель министра экономического развития региона Елена Раевская сообщила, что предложения индустрии красоты будут озвучены на совещании в областном правительстве, где будут обсуждаться меры поддержки бизнеса наиболее пострадавших отраслей.

Напомним, в Челябинской области с 30 октября вход в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны возможен только с QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: QR-код, коронавирус, салон красоты,



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