15 Ноября 2021
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
смог в Тюмени, лесные пожары (2021) | Фото: vk.com/incident_tmn

Под Тюменью продолжают тлеть торфяники

В Тюменской области, несмотря на выпавший снег, продолжают тлеть торфяники. Видеозапись опубликована в группе telegram-канала "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

"Торфяник до сих пор дымится", - сообщает автор видео. На кадрах видно, как из-под торфяников вырываются клубы дыма. Окрестности при этом уже покрыты снегом.

По словам автора видеоролика, пожар происходит в районе ТЭЦ 2, недалеко от пруда Войновский.

Напомним, этим летом в Тюменской области бушевали природные пожары — горели леса, торфяники и поля. Из-за частых возгораний как в Тюменской области, так и в соседних регионах, горожане чувствовали едкий запах гари.

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Теги: торфяники, пожар, снег



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