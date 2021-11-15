Под Тюменью продолжают тлеть торфяники

В Тюменской области, несмотря на выпавший снег, продолжают тлеть торфяники. Видеозапись опубликована в группе telegram-канала "ЧС Тюмень", передает корреспондент Накануне.RU.

"Торфяник до сих пор дымится", - сообщает автор видео. На кадрах видно, как из-под торфяников вырываются клубы дыма. Окрестности при этом уже покрыты снегом.

По словам автора видеоролика, пожар происходит в районе ТЭЦ 2, недалеко от пруда Войновский.

Напомним, этим летом в Тюменской области бушевали природные пожары — горели леса, торфяники и поля. Из-за частых возгораний как в Тюменской области, так и в соседних регионах, горожане чувствовали едкий запах гари.