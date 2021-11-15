Чистой питьевой водой Пыть-Ях будет обеспечен к 2022 году

Полностью обеспечить чистой питьевой водой город Пыть-Ях планируется в следующем году. Такое заявление сегодня сделала губернатор Югры Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент чистой водой обеспечены только ряд микрорайонов города - в октябре этого года в интересах почти 16 тыс. граждан была введена в эксплуатацию водоочистная станция №1 (ВОС-1).

"Для микрорайонов 3, 5, 6, а также Мамонтово и Черемушки проводится реконструкция ВОС-3. До конца текущего года должно быть поставлено необходимое оборудование, пусконаладочные работы запланированы на первый квартал 2022 года, во втором квартале 2022 года - весь город будет обеспечен централизованной чистой питьевой водой", - сообщила Комарова.