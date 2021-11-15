В Нижневартовске появится верёвочный парк

На территории физкультурно-спортивного комплекса "Юбилейный" возводят новый верёвочный парк. Вартовчане разного возраста получат уникальную возможность для активного отдыха. Также парк будут использовать для тренировочных занятий по спортивному туризму. Строящийся объект посетил исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко в ходе рабочей поездки. Он отметил, что верёвочный парк учитывает потребности, прежде всего, детей, подростков и молодежи Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Специалисты департамента по социальной политике и дирекции спортивных учреждений проанализировали мнение вартовчан и выяснили, что сегодня подобный вид отдыха интересен жителям. Замечательно, что у веревочного парка удобная локация, он находится практически в центре Нижневартовска. Комсомольское озеро, как зона для отдыха и занятий спортом, пользуется спросом у горожан. Поэтому данный объект непременно будет востребован", - пояснил Дмитрий Кощенко.

Как рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская, деньги на создание парка выделила нефтяная компания "Роснефть". Сейчас идет монтаж парка. Планируется, что он будет сдан в декабре.

"На территории Комсомольского озера, рядом со спорткомплексом "Юбилейный" мы стараемся задействовать каждый метр и создать условия для занятий спортом. Дополнительный плюс заключается в том, что данный парк – это модульная конструкция, и в будущем мы сможем развивать объект, наращивать его новыми элементами. При этом мы будем опираться на мнения и пожелания посетителей парка", - отметила Ирина Воликовская.

По словам директора МАУ Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" Руслана Куштанова, верёвочный парк включает три яруса, шесть маршрутов для детей, подростков и взрослых, всего 32 этапа. Высота конструкции – 10 м. Парк устанавливается на 12 специальных ростверках, устанавливаемых на четырёх сваях. Основание из свай позволит сохранить озеленение и общий эстетический вид благоустройства территории ФСК "Юбилейный".

"Маршруты парка рассчитаны на посетителей любого возраста и разную степень физической подготовки. В парке будет интересно как маленькому вартовчанину, так и подготовленному спортсмену. Инструкторы, которые будут привлечены к работе, имеют опыт скалолазания и альпинизма", - добавил Руслан Куштанов.

Посещение веревочного парка абсолютно безопасно. Здесь будет использовано определенное страховочное оборудование. Выполнение маршрута будет проходить под контролем инструктора. Сейчас проходит процедура согласования стоимости услуги посещения веревочного парка. Разрабатывают тарифы, учитывающие расходы на содержание конструкций веревочного парка, аренду страховочного оборудования и оплату труда инструкторов, обеспечивающих безопасность посетителей.

"Цена будет взвешенной и адекватной. Посещение веревочного парка будет доступно всем жителям Нижневартовска", - пояснила Ирина Воликовская.