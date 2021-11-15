К 2024 году из Петербурга в Севастополь можно будет проехать, не остановившись ни на одном светофоре – "Автодор"

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко пообещал Владимиру Путину уже к 2024 году устроить возможность проехать из Санкт-Петербурга в Севастополь совсем без пересечений с другими трассами.

"Я думаю, что к 2024 году мы из Санкт-Петербурга до Севастополя сможем проехать, не остановившись ни на одном светофоре и не имея ни одного пересечения в одном уровне. Сейчас мы очень активно работаем по обходу Ростова, обходу Краснодара, и тогда эти 2,5 тысячи километров [от Петербурга до Севастополя] мы проедем без проблем", - заявил глава корпорации на встрече с президентом России.

Он сообщил, что проект начинался с трассы Москва – Краснодар (1500 км), по которой сегодня "движение осуществляется быстро". Также в "Автодоре" гордятся участком Москва-Санкт-Петербург: "На сегодняшний день нет ни одного перекрёстка, ни одного пересечения в одном уровне. Есть маленький кусочек [для достройки] – обход Твери. Мы планируем, что к концу 2023 года мы его обязательно построим, и тогда у нас будет первая трасса в Российской Федерации, соединяющая две столицы".

По словам Петушенко, дело теперь за строительством трассы от Краснодара до Керченского моста.