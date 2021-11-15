15 Ноября 2021
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Лагерь беженцев на белорусско-польской границе. (2021) | Фото: Пограничный комитет Белоруссии

Мигранты начали покидать стихийный лагерь у белорусско-польской границы

Первые группы мигрантов начали покидать стихийный лагерь у белорусско-польской границы.

Большая колонна беженцев колонной направляется в сторону погранперехода "Брузги". Их сопровождают белорусские силовики, передает агентство Sputnik Беларусь в Telegram-канале.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов отправить беженцев из Белоруссии в родные страны. При этом сами мигранты "очень упертые" и домой возвращаться не желают, добавил он.

Лукашенко также заявил, что Белоруссии не нужен конфликт на границе, но он нужен Польше, передает БелТА. По его словам, за последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам нелегальных мигрантов

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Теги: мигранты, беженцы, белорусско-польская граница



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