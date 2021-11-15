На Южном Урале отменили приговор бывшей начальнице отдела ЗАГС за хищение 800 тысяч рублей

Челябинский областной суд из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона отменил приговор в отношении бывшей начальницы отдела ЗАГС Магнитогорска. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

В июне текущего года экс-начальница отдела ЗАГС была признана виновной в хищении денежных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. Женщину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также по решению суда она должна выплатить причиненный ущерб в размере 794 тыс. рублей.

Следствие считает, что в 2017 – 2019 гг. осужденная похитила свыше 570 тыс. рублей, получая денежные средства за фиктивно трудоустроенную сотрудницу. Аналогичным способом она похитила свыше 2020 тыс. рублей, фиктивно трудоустроив мужчину, который передал ей свою банковскую карту.

Кроме того, после перечисления троим подчиненным необоснованно начисленных денежных средств под видом материальной помощи, получила от них около 21 тыс. рублей.